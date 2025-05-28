Девушка из Актобе поблагодарила спасателей за добрый поступок

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Актобе по улице Жарык девушка обратилась за помощью к спасателям, так как ее кошка залезла на верхушку дерева и не могла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС поднялись на дерево и благополучно спустили животное, передав ее хозяйке. Девушка поблагодарила спасателей за помощь.

"Рада, что у нас есть такие спасатели. И очень благодарна, что спасают наших кошек и людей. Очень рада этому", – сказала хозяйка кошки. Ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

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