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Происшествия

Девушка из Актобе поблагодарила спасателей за добрый поступок

помощь кошке, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 21:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актобе по улице Жарык девушка обратилась за помощью к спасателям, так как ее кошка залезла на верхушку дерева и не могла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС поднялись на дерево и благополучно спустили животное, передав ее хозяйке.

Девушка поблагодарила спасателей за помощь.


"Рада, что у нас есть такие спасатели. И очень благодарна, что спасают наших кошек и людей. Очень рада этому", – сказала хозяйка кошки.

Ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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