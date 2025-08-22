#АЭС в Казахстане
#Интересное
Новости спорта
Происшествия

От взрыва машины в Шахтинске загорелись балконы дома

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 03:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
22 августа по ул. Мичурина города Шахтинска Карагандинской области возле жилого пятиэтажного дома загорелся и взорвался автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Водитель поставил свою машину у одного из подъездов многоэтажки и отошел, передает "КТК". Спустя несколько мгновений раздался сильный хлопок, и пламя охватило авто. Затем огонь перекинулся на балконы.

Кто-то из жильцов успел выбежать сам, некоторых спасали уже пожарные. Огонь потушили за полчаса, не дав ему распространиться на квартиры. Оказалось, в сгоревшем авто стояла система газобаллонного оборудования.

"Огонь охватил балконы второго и третьего этажей пятиэтажного жилого дома. По прибытии к месту силами и средствами Департамента по ЧС из жилого дома были эвакуированы 10 человек на безопасное расстояние", – рассказал заместитель начальника управления ДЧС Карагандинской области Курмет Рахметов.

Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавших нет.

В этот же день серьезный пожар разгорелся в горах Алматинской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
Происшествия
10:02, Сегодня
Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
В горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров
Происшествия
09:23, Сегодня
В горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров
"Ромео и Джульетта" из Астаны оказались курьерами-закладчиками и попались полицейским
Происшествия
04:22, 23 августа 2025
"Ромео и Джульетта" из Астаны оказались курьерами-закладчиками и попались полицейским
