Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
В МЧС обратились с предупреждением к жителям трех регионов Казахстана и Шымкента, сообщает Zakon.kz.
На этих территориях 23 августа объявлен максимальный пятый класс пожарной опасности.
Речь идет о Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской, и Мангистауской областях.
"На севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара от +35 до +40°С в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях", – сообщили в министерстве.
В связи с этим в МЧС призывали казахстанцев:
- не разводить костры;
- не курить на открытой местности;
- не сжигать траву рядом с сухостоем.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана на 23 августа.
