Происшествия

Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 10:02 Фото: akorda.kz
В МЧС обратились с предупреждением к жителям трех регионов Казахстана и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

На этих территориях 23 августа объявлен максимальный пятый класс пожарной опасности.

Речь идет о Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской, и Мангистауской областях.

"На севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара от +35 до +40°С в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях", – сообщили в министерстве.

В связи с этим в МЧС призывали казахстанцев:

  • не разводить костры;
  • не курить на открытой местности;
  • не сжигать траву рядом с сухостоем.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана на 23 августа.

