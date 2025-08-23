Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана

Фото: akorda.kz

В МЧС обратились с предупреждением к жителям трех регионов Казахстана и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

На этих территориях 23 августа объявлен максимальный пятый класс пожарной опасности. Речь идет о Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской, и Мангистауской областях. "На севере и востоке страны пройдут грозы, местами град. На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара от +35 до +40°С в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях", – сообщили в министерстве. В связи с этим в МЧС призывали казахстанцев: не разводить костры;

не курить на открытой местности;

не сжигать траву рядом с сухостоем. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана на 23 августа.

