Заморозки и усиление ветра: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение
Астана
Ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.
Шымкент
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Мангистауская область
Ожидаются порывы ветра до 15–18 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
Атырауская область
Ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке – высокая.
Атырау: ночью и утром ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Кызылординская область
Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Северо-Казахстанская область
На юге и востоке ночью и утром ожидается туман. На юге, востоке и севере днем осадки (дождь с переходом в снег).
Актюбинская область
На севере ожидаются заморозки до -2°. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.
Актобе: ночью ожидаются заморозки до -2°.
Карагандинская область
Ночью и утром на севере ожидается туман. Порывы ветра до 15–18 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Улытау
Ночью и утром на севере ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Акмолинская область
Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), местами сильные. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.
Кокшетау: ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).
Костанайская область
Днем на северо-востоке ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на востоке туман. Ночью на западе и востоке заморозки до -1°. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.
Павлодарская область
Порывы ветра до 15–20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
Жамбылская область
В горах ожидается гроза, ночью – туман. Порывы ветра до 15–20 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Западно-Казахстанская область
Ночью и утром на западе и севере ожидается туман, заморозки до -1°. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая.
Уральск: ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1°, сохраняется высокая пожарная опасность.
Туркестанская область
Порывы ветра до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Туркестан: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 сентября.