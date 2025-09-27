Заморозки и усиление ветра: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 13 регионах Казахстана на 28 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

Ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.

Шымкент

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Мангистауская область

Ожидаются порывы ветра до 15–18 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

Атырауская область

Ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке – высокая.

Атырау: ночью и утром ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

На юге и востоке ночью и утром ожидается туман. На юге, востоке и севере днем осадки (дождь с переходом в снег).

Актюбинская область

На севере ожидаются заморозки до -2°. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

Актобе: ночью ожидаются заморозки до -2°.

Карагандинская область

Ночью и утром на севере ожидается туман. Порывы ветра до 15–18 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау

Ночью и утром на севере ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область

Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), местами сильные. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Порывы ветра до 15–20 м/с.

Кокшетау: ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).

Костанайская область

Днем на северо-востоке ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на востоке туман. Ночью на западе и востоке заморозки до -1°. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Павлодарская область

Порывы ветра до 15–20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область

В горах ожидается гроза, ночью – туман. Порывы ветра до 15–20 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

Ночью и утром на западе и севере ожидается туман, заморозки до -1°. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая.

Уральск: ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1°, сохраняется высокая пожарная опасность.

Туркестанская область

Порывы ветра до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестан: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 сентября.