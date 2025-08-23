Тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене

Фото: Zakon.kz

На перекрестке в Жанаозене столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус "ПАЗ", который подъезжал к перекрестку, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло, 22 августа, 2025 года, в 10:37 часов, пишет Lada.kz. Как отметили в пресс-службе Департамента полиции, инцидент обошелся без жертв.

