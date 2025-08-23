#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Происшествия

Пожар в Горном Гиганте в Алматы: появились подробности

Алматы, пожар,, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжают тушить пожар, который начался в одном из частных домов в микрорайоне Горный Гигант, сообщает Zakon.kz.

Изначально загорелся частный дом, затем огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания.

Фото: Zakon.kz

По сообщению пресс-службы ДЧС города, тушение осложнилось тем, что сигнал о пожаре поступил поздно:

"На момент прибытия пожарных огонь уже имел развившуюся форму. Дополнительные затруднения создавали конструктивные особенности здания, пристроенные вплотную, способствующие быстрому распространению пламени".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте развернут оперативный штаб, ситуация находится под контролем.

По словам корреспондента Zakon.kz, который находится на месте происшествия, дым от огня виден за несколько километров.

Ранее максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Алматы загорелся частный дом в микрорайоне Горный Гигант
Происшествия
15:06, Сегодня
В Алматы загорелся частный дом в микрорайоне Горный Гигант
Тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене
Происшествия
13:19, Сегодня
Тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене
Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
Происшествия
10:02, Сегодня
Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: