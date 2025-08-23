Пожар в Горном Гиганте в Алматы: появились подробности
Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжают тушить пожар, который начался в одном из частных домов в микрорайоне Горный Гигант, сообщает Zakon.kz.
Изначально загорелся частный дом, затем огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания.
Фото: Zakon.kz
По сообщению пресс-службы ДЧС города, тушение осложнилось тем, что сигнал о пожаре поступил поздно:
"На момент прибытия пожарных огонь уже имел развившуюся форму. Дополнительные затруднения создавали конструктивные особенности здания, пристроенные вплотную, способствующие быстрому распространению пламени".
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте развернут оперативный штаб, ситуация находится под контролем.
По словам корреспондента Zakon.kz, который находится на месте происшествия, дым от огня виден за несколько километров.
Ранее максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана.
