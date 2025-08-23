#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пассажирка с младенцем перепугала 200 человек и отменила авиарейс из Актау

пассажирка с младенцем заявила о бомбе в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 18:26 Фото: pixabay
В соцсети распространилась информация о том, что 27-летняя пассажирка с младенцем после посадки на борт в аэропорту Актау заявила о взрывном устройстве в самолете, из-за чего более 200 человек экстренно высадили, а воздушное судно более пяти часов проверяли специалисты, сообщает Zakon.kz.

Пассажиры считают, что у матери малыша могло произойти эмоциональное расстройство, что и привело к ее заявлению.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"22 августа Линейным отделом полиции на станции Мангистау по факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Проводится расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – ответили в департаменте.

Ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который напал на стюардессу и сообщил о бомбе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
