Иностранных туристов спасли в горах ВКО

Спасателям ВКО поступила информация о группе туристов, которые совершили восхождение к подножию горы Белуха, но, не рассчитав свои силы, не смогли самостоятельно спуститься. Геолокация пострадавших определялась, связь поддерживалась, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС и Катон-Карагайского национального парка, преодолев сложный путь в условиях высокогорья, совершили подъем в сторону предполагаемого местонахождения туристов у горного озера Кокколь на высоте около 2000 м над уровнем моря и сопроводили их до лагеря на озере Язевое.

"Благодаря профессиональным и скоординированным действиям спасательная операция путешественников, в составе которых были три гражданина Чешской Республики, завершилась успешно", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает гражданам о том, что, собираясь в горы или поход, необходимо оставить свои координаты в службе "112"!

