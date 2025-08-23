В горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров
45-летний иностранец во время восхождения в горах Заилийского Алатау сломал ногу и не мог продолжить путь. Мужчину эвакуировали с высоты 4000 метров, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился на перевале Молодежный.
Супруга туриста, который приехал в Алматы из Бельгии, обратилась в службу спасения. На помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау".
"До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжелый этап – пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", – рассказали в МЧС РК.
В итоге мужчину доставили к плотине Медеу и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК, которые госпитализировали его в больницу Алматы.
Ранее алматинский фотограф показал казахстанцам одну из самых загадочных горных вершин мира.
