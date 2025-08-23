#АЭС в Казахстане
Происшествия

В горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 09:23 Фото: pexels
45-летний иностранец во время восхождения в горах Заилийского Алатау сломал ногу и не мог продолжить путь. Мужчину эвакуировали с высоты 4000 метров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на перевале Молодежный.

Супруга туриста, который приехал в Алматы из Бельгии, обратилась в службу спасения. На помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау".

"До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжелый этап – пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", – рассказали в МЧС РК.

Фото: МЧС РК

В итоге мужчину доставили к плотине Медеу и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК, которые госпитализировали его в больницу Алматы.

Ранее алматинский фотограф показал казахстанцам одну из самых загадочных горных вершин мира.

Андрей Дюсупов
