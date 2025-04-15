Между Турцией и Германией возник конфликт из-за донера

Любителей донера в Германии может ждать неприятный сюрприз, если Европейская комиссия примет положительное решение по заявке из Турции по поводу донера-кебаба, сообщает Zakon.kz.

Если это случится, то по факту в Германии попадет под запрет донер-кебаб в его нынешней форме.

Начавшаяся полгода назад процедура консультаций между Федеративной Республикой Германией и Турцией не привела к соглашению, пишет Bild.

Три года назад Международная ассоциация донера (Udofed) в Стамбуле подала в ЕС заявку на регистрацию донера как "защищенное традиционное блюдо". Но проблема в том, что указанные в заявке рецепты донера отличаются от тех, что приняты в Германии. То есть в случае одобрения заявки донеры должны изготавливаться строго по турецким стандартам. Германия подала возражение после публикации заявки год назад.

"Процедура консультаций завершилась 20 марта 2025 года. Германия неоднократно предлагала заявителю из Турции переговоры, на которые, к сожалению, не последовало ответа", – пояснил представитель Федерального министерства сельского хозяйства.

Теперь очередь за Европейской комиссией. Если турецкая ассоциация донера останется при своих требованиях, у Еврокомиссии есть несколько вариантов: зарегистрировать название в предложенной форме, потребовать изменений от заявителя, отклонить заявку полностью.

"Если ЕС примет заявку турецкой ассоциации, это фактически будет означать запрет донера-кебаба в его нынешнем виде в Германии. 80-90% немецких донерных не смогут больше называть свою продукцию "донером", – прокомментировал ситуацию автор книги "Донер – турецко-немецкая культурная история" Эберхард Зайдль.

Отмечается, что в заявке, среди прочего, указывается, что крупный рогатый скот должен быть не моложе 16 месяцев, чтобы его мясо могли использовать в донере. И это исключает популярный в Германии донер из телятины. Также нельзя будет использовать мясо индейки, и вкус мяса изменится, так как оно станет менее сочным из-за ограничений в рецептуре. Разнообразие донера станет значительно ограничено: в маринаде можно будет использовать лишь несколько строго определенных специй.

Также в донерных можно будет использовать только ножи длиной 55 см, а электроножи окажутся под запретом. Процесс приготовления также должен будет измениться и станет значительно медленнее.

"Если заявку примут, это будет конец донера в том виде, в каком его любят в Германии. 95% донеров, продаваемых в Германии, не смогут больше производиться по текущим рецептам", – заявил пресс-секретарь Союза производителей донера Германии Эрдоган Коч.

Он также опасается, что турецкие требования, такие как 2% соли, приведут к совершенно другому продукту, который никому не понравится.

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