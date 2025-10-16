#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Общество

В Минтранспорта объяснили, что мешает ускорить пассажирские поезда

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов в Мажилисе 16 октября 2025 года рассказал, почему в Казахстане пассажирские поезда передвигаются медленнее, чем в соседнем Китае, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов отметил, что в Китае есть отдельные скоростные линии и скорость пассажирских перевозок выше, чем в Казахстане.

По его словам, протяженность казахстанской железнодорожной сети составляет 16 тыс. км. Из них 30% – это двухпутные участки. Все остальные участки – однопутные.

"В связи с тем, что идет большой спрос на грузовые перевозки, сегодня страна перевозит порядка 303 млн грузов, внутри республики – это порядка 197 млн грузов, и в связи с тем, что изношенность инфраструктуры составляет порядка 57%, поднять скорость на пассажирские поезда, довести ее до такой, какая она в ближайших странах, пока не удается", – заявил вице-министр.

При этом он добавил, что ведется работа по снижению износа и увеличению парка пассажирских вагонов.

17 сентября 2025 года заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов прокомментировал возможность запуска в Казахстане высокоскоростных поездов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Казахстане заявили о планах повысить тарифы на перевозку зерна до 2030 года
13:11, Сегодня
В Казахстане заявили о планах повысить тарифы на перевозку зерна до 2030 года
Опоздание поездов перевозчик объяснил паводками в Казахстане
11:53, 20 июня 2024
Опоздание поездов перевозчик объяснил паводками в Казахстане
Расписание поездов могут изменить в Казахстане
14:46, 23 мая 2024
Расписание поездов могут изменить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: