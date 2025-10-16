В Минтранспорта объяснили, что мешает ускорить пассажирские поезда

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов в Мажилисе 16 октября 2025 года рассказал, почему в Казахстане пассажирские поезда передвигаются медленнее, чем в соседнем Китае, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов отметил, что в Китае есть отдельные скоростные линии и скорость пассажирских перевозок выше, чем в Казахстане.

По его словам, протяженность казахстанской железнодорожной сети составляет 16 тыс. км. Из них 30% – это двухпутные участки. Все остальные участки – однопутные.

"В связи с тем, что идет большой спрос на грузовые перевозки, сегодня страна перевозит порядка 303 млн грузов, внутри республики – это порядка 197 млн грузов, и в связи с тем, что изношенность инфраструктуры составляет порядка 57%, поднять скорость на пассажирские поезда, довести ее до такой, какая она в ближайших странах, пока не удается", – заявил вице-министр.

При этом он добавил, что ведется работа по снижению износа и увеличению парка пассажирских вагонов.

17 сентября 2025 года заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов прокомментировал возможность запуска в Казахстане высокоскоростных поездов.