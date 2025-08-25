#АЭС в Казахстане
Происшествия

В аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 22:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
25 августа в 22:06 в терминале "Т-1" аэропорта города Алматы полицейские предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП на транспорте, мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности.

"Они потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи", – говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в городскую больницу. По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее на Сайране в Алматы открытым пламенем горел жилой дом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
