Ни машин, ни денег: в Атырау жертвами автосалона стали около 100 человек

Атырауский автосалон обманул около 100 человек, доверивших его владельцам свои поддержанные машины, сообщает Zakon.kz.

В Атырау арестовали двух владельцев частного автосалона. Их подозревают в мошенничестве. Десятки атыраусцев отдали компании свои поддержанные машины на реализацию и остались ни с чем. Люди массово пишут заявления в полицию, передает "КТК".

"Я выставил машину на продажу. Стали звонить представители фирмы, предлагать свои услуги. Я сначала не соглашался, они уговаривали еще. В итоге привез им машину, обещали через 10 дней деньги. Теперь ни машины, ни денег", – поделился клиент автосалона Нурхан Сембаев.

По словам обманутых, автосалон предлагал выгодные условия: быстрый поиск клиентов на машину за цену выше рыночной и продажу в короткие сроки. Поверив, люди сдавали свои поддержанные авто в офис. Там их переоформляли на работников салона. И хозяева больше не видели ни машин, ни денег.

"По последним подсчетам, обманутых около сотни. Ущерб исчисляется миллионами тенге. Два владельца салона задержаны, они в следственном изоляторе", – говорится в репортаже.

24 августа казахстанцев попросили сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери.