#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
535.99
626.36
6.64
Происшествия

Ни машин, ни денег: в Атырау жертвами автосалона стали около 100 человек

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 00:50 Фото: pexels
Атырауский автосалон обманул около 100 человек, доверивших его владельцам свои поддержанные машины, сообщает Zakon.kz.

В Атырау арестовали двух владельцев частного автосалона. Их подозревают в мошенничестве. Десятки атыраусцев отдали компании свои поддержанные машины на реализацию и остались ни с чем. Люди массово пишут заявления в полицию, передает "КТК".

"Я выставил машину на продажу. Стали звонить представители фирмы, предлагать свои услуги. Я сначала не соглашался, они уговаривали еще. В итоге привез им машину, обещали через 10 дней деньги. Теперь ни машины, ни денег", – поделился клиент автосалона Нурхан Сембаев.

По словам обманутых, автосалон предлагал выгодные условия: быстрый поиск клиентов на машину за цену выше рыночной и продажу в короткие сроки. Поверив, люди сдавали свои поддержанные авто в офис. Там их переоформляли на работников салона. И хозяева больше не видели ни машин, ни денег.

"По последним подсчетам, обманутых около сотни. Ущерб исчисляется миллионами тенге. Два владельца салона задержаны, они в следственном изоляторе", – говорится в репортаже.

24 августа казахстанцев попросили сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога
Происшествия
22:42, 25 августа 2025
В аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога
В Талдыкоргане проверили городские мясные лавки
Происшествия
20:05, 25 августа 2025
В Талдыкоргане проверили городские мясные лавки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: