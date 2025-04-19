#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.9
593.5
6.39
Происшествия

Скандал в Кызылорде: жертвами автосалона стали местные жители

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 07:47 Фото: freepik
В Кызылорде около 20 человек стали жертвами мошенничества со стороны автосалона, сообщает Zakon.kz.

Люди отдали от шести до 12 млн тенге за подержанные автомобили, уверенные, что совершают законную сделку. Но вскоре, по решению суда, машины пришлось вернуть прежним владельцам. Оказалось, что автосалон продавал транспорт, на который не имел никаких прав, передает "Седьмой канал".

Автолюбитель Еркин Кулимшат оформил 12 млн тенге кредита, чтобы купить подержанную машину из автосалона. Вот уже полгода он ежемесячно выплачивает банку 351 тыс. тенге. Правда, мужчина теперь не понимает, за что? Транспорт у него изъяли и поставили на штрафстоянку. По решению суда авто вернут первому владельцу. Между тем кредит придется выплачивать еще пять лет.

По данным городского суда, двух представителей автосалона осудили на четыре года. В этой ситуации что делать тем, кто купил подержанные машины и в итоге остался без транспорта и с большой задолженностью перед банком, никто не знает. Куда обращаться за помощью – им тоже непонятно. Тем временем скандальный автосалон продолжает работать.

По итогам первого квартала 2025 года Jetour стал самым продаваемым китайским брендом автомобилей в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Многодетная женщина из Шымкента не сможет ходить после нападения бывшего мужа
Происшествия
07:00, Сегодня
Многодетная женщина из Шымкента не сможет ходить после нападения бывшего мужа
Столичный полицейский спас мужчину, прыгнувшего с моста
Происшествия
18:30, 18 апреля 2025
Столичный полицейский спас мужчину, прыгнувшего с моста
В Конаеве скорая помощь разбилась в ДТП с Nissan
Происшествия
18:25, 18 апреля 2025
В Конаеве скорая помощь разбилась в ДТП с Nissan
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: