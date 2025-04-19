Скандал в Кызылорде: жертвами автосалона стали местные жители

В Кызылорде около 20 человек стали жертвами мошенничества со стороны автосалона, сообщает Zakon.kz.

Люди отдали от шести до 12 млн тенге за подержанные автомобили, уверенные, что совершают законную сделку. Но вскоре, по решению суда, машины пришлось вернуть прежним владельцам. Оказалось, что автосалон продавал транспорт, на который не имел никаких прав, передает "Седьмой канал".

Автолюбитель Еркин Кулимшат оформил 12 млн тенге кредита, чтобы купить подержанную машину из автосалона. Вот уже полгода он ежемесячно выплачивает банку 351 тыс. тенге. Правда, мужчина теперь не понимает, за что? Транспорт у него изъяли и поставили на штрафстоянку. По решению суда авто вернут первому владельцу. Между тем кредит придется выплачивать еще пять лет.

По данным городского суда, двух представителей автосалона осудили на четыре года. В этой ситуации что делать тем, кто купил подержанные машины и в итоге остался без транспорта и с большой задолженностью перед банком, никто не знает. Куда обращаться за помощью – им тоже непонятно. Тем временем скандальный автосалон продолжает работать.

По итогам первого квартала 2025 года Jetour стал самым продаваемым китайским брендом автомобилей в Казахстане.