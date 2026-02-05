#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Жамбылской области осужден мужчина за хранение почти 100 килограммов марихуаны

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В июне прошлого года в рамках операции "Қарасора" транспортная полиция и отдел по противодействию наркопреступности на станции Турксиб у переезда Карасу Меркенского района задержали 50-летнего жителя Жамбылской области. У мужчины изъяли более 95 кг сырой марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Полицейскими было проведено досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств в целях сбыта.

"Следствием установлено, что мужчина целенаправленно осуществлял сбор дикорастущего наркотикосодержащего растения с целью его дальнейшего сбыта. Меркенский районный суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности при поддержке МВД РК и прокуратуры Акмолинской области пресекли деятельность местного жителя, вовлеченного в незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
