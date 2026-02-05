В Жамбылской области осужден мужчина за хранение почти 100 килограммов марихуаны

В июне прошлого года в рамках операции "Қарасора" транспортная полиция и отдел по противодействию наркопреступности на станции Турксиб у переезда Карасу Меркенского района задержали 50-летнего жителя Жамбылской области. У мужчины изъяли более 95 кг сырой марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Полицейскими было проведено досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств в целях сбыта. "Следствием установлено, что мужчина целенаправленно осуществлял сбор дикорастущего наркотикосодержащего растения с целью его дальнейшего сбыта. Меркенский районный суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области. Ранее сообщалось, что в Кокшетау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности при поддержке МВД РК и прокуратуры Акмолинской области пресекли деятельность местного жителя, вовлеченного в незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов.



