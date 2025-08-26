Мужчину вытащили из огня в Семее

В четырехэтажном жилом доме загорелись два балкона. Сотрудники МЧС вытащили из огня человека, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие пожарные при помощи спасательного колпака эвакуировали одного человека, также вынесли два газовых баллона на улицу.

"Благодаря слаженной работе спасателей огонь не распространился дальше на квартиры. Возгорание ликвидировано на общей площади 6,5 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается", – сообщили в МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 18 августа 2025 года внес изменения в разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам. Подробнее об обновленных требованиях – здесь.