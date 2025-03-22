64-летний мужчина пострадал при пожаре в Талдыкоргане

Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС предотвратили взрыв во время пожара в частном доме в Талдыкоргане. Из огня спасли человека и вынесли три газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился 21 марта в селе Отенай города Талдыкорган. Горели частный дом и хозяйственная постройка. "В ходе тушения спасли 64-летнего хозяина дома, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Также вынесли три газовых баллона – каждый по 20 литров", – рассказали в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Вечером 21 марта 2025 года сильный пожар разгорелся на горе близ частных домов в Алматы. Горение сухостоя локализовали уже после полуночи.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: