64-летний мужчина пострадал при пожаре в Талдыкоргане
Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС предотвратили взрыв во время пожара в частном доме в Талдыкоргане. Из огня спасли человека и вынесли три газовых баллона, сообщает Zakon.kz.
Пожар случился 21 марта в селе Отенай города Талдыкорган. Горели частный дом и хозяйственная постройка.
"В ходе тушения спасли 64-летнего хозяина дома, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Также вынесли три газовых баллона – каждый по 20 литров", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Вечером 21 марта 2025 года сильный пожар разгорелся на горе близ частных домов в Алматы. Горение сухостоя локализовали уже после полуночи.
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