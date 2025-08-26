Трагедия произошла на ТЭЦ в Степногорске

Фото: st-tec.kz

На территории ТЭЦ города Степногорска погиб один рабочий и еще трое получили травмы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Акмолинской области заявили, что трагические инцидент произошел во время монтажных работ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следственными органами проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и причин, приведших к трагедии. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и принято окончательное процессуальное решение", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Казахстане растет страхование от несчастных случаев.

