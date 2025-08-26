#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
533.87
621.64
6.64
Происшествия

Трагедия произошла на ТЭЦ в Степногорске

трагедия произошла на ТЭЦ в Степногорске, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 20:57 Фото: st-tec.kz
На территории ТЭЦ города Степногорска погиб один рабочий и еще трое получили травмы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Акмолинской области заявили, что трагические инцидент произошел во время монтажных работ. По данному факту возбуждено уголовное дело.


"В настоящее время следственными органами проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и причин, приведших к трагедии. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и принято окончательное процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет страхование от несчастных случаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Прохожий и полиция уберегли пенсионера от мошенников в Астане
Происшествия
21:45, Сегодня
Прохожий и полиция уберегли пенсионера от мошенников в Астане
29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Происшествия
21:22, Сегодня
29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Мужчину вытащили из огня в Семее
Происшествия
18:56, Сегодня
Мужчину вытащили из огня в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: