Курение едва не стало причиной трагедии в Степногорске

10 ноября днем в городе Степногорске Акмолинской области в квартире загорелась мебель, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось спасти хозяина квартиры 45-летнего мужчину.

"Кроме того, сотрудники ДЧС эвакуировали по лестничному маршу двух человек с верхних этажей. Еще 20 жителей, в том числе четыре ребенка, эвакуировались самостоятельно", – говорится в сообщении.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

