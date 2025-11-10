Курение едва не стало причиной трагедии в Степногорске
Фото: пресс-служба МЧС РК
10 ноября днем в городе Степногорске Акмолинской области в квартире загорелась мебель, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось спасти хозяина квартиры 45-летнего мужчину.
"Кроме того, сотрудники ДЧС эвакуировали по лестничному маршу двух человек с верхних этажей. Еще 20 жителей, в том числе четыре ребенка, эвакуировались самостоятельно", – говорится в сообщении.
К счастью, во время пожара никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели.
Ранее сообщалось, что сильный пожар в историческом здании в центре Алматы удалось потушить.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript