В Казахстане растет страхование от несчастных случаев – аналитический обзор

Компании общего страхования в первом квартале 2025 года выросли как по объему премий, так и по выплатам. В каких видах страхования наблюдается наибольшее увеличение показателей – в материале Zakon.kz.

За шесть месяцев 2025 года объем страховых премий компаний общего страхования увеличился на 14,3%, главным образом, за счет более ускоренного роста добровольного личного (+37,8%, или 16 млрд тенге) и обязательного (+22,5%, или 14 млрд тенге) страхования, сообщили в аналитическом центре АФК.

При этом более весомое в структуре премий (68%) добровольное имущественное страхование выросло менее выраженно (+8,7%, или 23 млрд тенге).

По данным аналитиков, количество заключенных договоров страхования за январь-июнь составило 5,8 млн, что на 22,3% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

"Основной прирост обеспечил сегмент добровольного личного страхования, прежде всего, страхование от несчастных случаев физических лиц, что отражает рост интереса к страховой защите на фоне роста занятости и повышения финансовой грамотности населения. Отметим, что около 77% всех договоров приходится на физлиц, оставшиеся 23% – на юрлиц". АФК

Уточним, что в этом сегменте премии по страхованию от несчастных случаев приросли на 21,6%, или 13,3 млрд тенге.

Фото: АФК

В обязательном страховании премии по страхованию ГПО автовладельцев выросли на 21,6%, или 11,8 млрд тенге, за счет увеличения продаж автомобилей в стране (+26,2% по новым автомобилям) и введения гибкой тарификации.

При этом страховые выплаты компаний общего страхования за январь-июнь 2025 года увеличились на 45%. Для сравнения, за тот же период прошлого года прирост составлял 10,8%. Рост в этом году был обеспечен выплатами по страхованию на случай болезни (+24,1%, или 4,4 млрд тенге), ГПО автовладельцев (+29,4%, или 11,6 млрд тенге) и страхованию имущества от ущерба (+92,4%, или 20,9 млрд тенге).

В АФК отметили, что резкое увеличение страховых выплат привело к росту убыточности. Так, отношение выплат к премиям выросло до 33% (против 26% годом ранее), а средняя рентабельность собственного капитала снизилась до 9,3% с 10,4% в 2024 году. Аналитики полагают, что это может потребовать корректировки тарифов и ужесточения андеррайтингового подхода.

Однако в целом ожидается, что ускорение экономической активности (до 6,2%), рост занятости (+116,2 тыс. человек за три месяца 2025 года) и заработных плат населения (+10,7%), повышение спроса на автомобили, а также расширение каналов онлайн-продаж страховых продуктов могут поддерживать дальнейшее увеличение объемов привлечения страховых премий, особенно в сегментах обязательного и личного страхования, во втором полугодии.

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