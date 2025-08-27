Страшная находка в Алматы: машину с телом извлекли из зарослей парка

Ночью 27 августа из камышевых зарослей парка в Турксибском районе Алматы извлекли автомобиль Toyota с телом неизвестного человека, сообщает Zakon.kz.

Ранее очевидцы рассказали Zakon.kz о том, что в камышах возле парка Желтоксан в Алматы стоит машина с телом неизвестного человека.

Фото: Zakon.kz

Извлечь автомобиль смогли сотрудники ДЧС Алматы. Для этого им пришлось использовать мощь грузовика КАМАЗ.

Фото: Zakon.kz

Доставать тело из автомобиля на месте не стали. Со слов корреспондента Zakon.kz, трупный запах заполонил ближайшую округу.

"Судя по всему, оно было там несколько дней", – отметил он.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, автомобиль вместе с телом неизвестного доставлен в городской морг для дальнейших следственных действий.

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz продолжает следить за новым развитием редкого происшествия.

