#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Происшествия

Страшная находка в Алматы: машину с телом извлекли из зарослей парка

В Алматы нашли машину с телом человека, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 05:25 Фото: Zakon.kz
Ночью 27 августа из камышевых зарослей парка в Турксибском районе Алматы извлекли автомобиль Toyota с телом неизвестного человека, сообщает Zakon.kz.

Ранее очевидцы рассказали Zakon.kz о том, что в камышах возле парка Желтоксан в Алматы стоит машина с телом неизвестного человека.

Фото: Zakon.kz

Извлечь автомобиль смогли сотрудники ДЧС Алматы. Для этого им пришлось использовать мощь грузовика КАМАЗ.

Фото: Zakon.kz

Доставать тело из автомобиля на месте не стали. Со слов корреспондента Zakon.kz, трупный запах заполонил ближайшую округу.

"Судя по всему, оно было там несколько дней", – отметил он.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, автомобиль вместе с телом неизвестного доставлен в городской морг для дальнейших следственных действий.

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz продолжает следить за новым развитием редкого происшествия.

26 августа в горах Алматы заблудились туристы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жители Мангистауской области ощутили землетрясение
Происшествия
02:08, 27 августа 2025
Жители Мангистауской области ощутили землетрясение
Тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы
Происшествия
00:20, 27 августа 2025
Тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы
Туристы заблудились в горах Алматы
Происшествия
23:33, 26 августа 2025
Туристы заблудились в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: