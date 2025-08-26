#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Происшествия

Тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы

тело человека нашли в камышах около парка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 00:20 Фото: Zakon.kz
В редакцию Zakon.kz позвонили очевидцы и рассказали о том, что в Алматы возле парка Желтоксан, в Турксибском районе, в камышах обнаружен автомобиль, в котором якобы находится тело неизвестного человека, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что действительно в камышах рядом с прудом, в который впадает река Малая Алматинка, действительно нашли автомобиль марки Toyota camry 25.

Фото: Zakon.kz

Так как в данном месте нет проезжей части, предполагается, что машина проехала между деревьев.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все детали происшествия.

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что тело пропавшего мужчины обнаружили в леднике спустя 28 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Туристы заблудились в горах Алматы
Происшествия
23:33, 26 августа 2025
Туристы заблудились в горах Алматы
Прохожий и полиция уберегли пенсионера от мошенников в Астане
Происшествия
21:45, 26 августа 2025
Прохожий и полиция уберегли пенсионера от мошенников в Астане
29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Происшествия
21:22, 26 августа 2025
29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: