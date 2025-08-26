Тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы
В редакцию Zakon.kz позвонили очевидцы и рассказали о том, что в Алматы возле парка Желтоксан, в Турксибском районе, в камышах обнаружен автомобиль, в котором якобы находится тело неизвестного человека, сообщает Zakon.kz.
Выяснилось, что действительно в камышах рядом с прудом, в который впадает река Малая Алматинка, действительно нашли автомобиль марки Toyota camry 25.
Так как в данном месте нет проезжей части, предполагается, что машина проехала между деревьев.
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все детали происшествия.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.
Ранее сообщалось, что тело пропавшего мужчины обнаружили в леднике спустя 28 лет.
