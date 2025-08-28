Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Полицейские закончили разбирательство по уголовному делу в отношении жителя Таласского района Жамбылской области. Мужчина обвиняется в систематическом избиении двух несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.
На данный момент подозреваемый находится под стражей. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.
"Уголовное дело завершено и с обвинительным актом направлено прокурору для последующего рассмотрения в суде", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование этого уголовного дела.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript