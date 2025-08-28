#АЭС в Казахстане
Происшествия

Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 19:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Полицейские закончили разбирательство по уголовному делу в отношении жителя Таласского района Жамбылской области. Мужчина обвиняется в систематическом избиении двух несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.

"Уголовное дело завершено и с обвинительным актом направлено прокурору для последующего рассмотрения в суде", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование этого уголовного дела.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
