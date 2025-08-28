Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области

Полицейские закончили разбирательство по уголовному делу в отношении жителя Таласского района Жамбылской области. Мужчина обвиняется в систематическом избиении двух несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.

"Уголовное дело завершено и с обвинительным актом направлено прокурору для последующего рассмотрения в суде", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование этого уголовного дела.