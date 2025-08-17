#АЭС в Казахстане
Мир

"Про него забыли": турист утонул на популярном курорте во время дайвинга

Экстрим ,спорт, вода, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 02:59 Фото: pexels
Шокирующая ситуация случилась 16 августа в Геленджике (Россия). 36-летний турист отправился изучать морское дно в составе экскурсионной группы дайверов, но на сушу уже не вернулся, сообщает Zakon.kz.

По данным KP.RU, в клубе, куда обратился мужчина в поисках экстремальных приключений, стоимость погружения почти на три тысячи дешевле, чем у конкурентов. На одного инструктора приходится три или четыре туриста, а не один-два, как того требуют нормы безопасности и предлагается в большинстве аналогичных компаний.

По предварительной информации, инструктор разделил экскурсионную группу на две и оставил погибшего без присмотра. Согласно другой версии, причиной трагедии могла стать неисправность оборудования. Молодому человеку провели инструктаж, но забыли о самом главном – его баллон оставили полупустым.

Пока туристы кормили рыбок, осматривали подводные пейзажи, они забыли об одном из погрузившихся. Вспомнили, когда мужчина уже утонул.

Будет проведена экспертиза. Специалисты проверят, что могло стать причиной его гибели. Местные жители предполагают, что виновные в трагедии не будут наказаны и компания, которая предоставляет услуги не соответствующие требованиям безопасности, продолжит свою деятельность.

"Наверняка там подписывается бумага о том, что претензий к организации не имеется в случае чрезвычайного происшествия. Закроют клуб на неделю, потом снова откроют", – негодуют горожане.

Ранее мы писали о землетрясении в курортном регионе Турции.

Аксинья Титова
