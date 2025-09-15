#АЭС в Казахстане
Происшествия

Сайгаки затоптали друг друга при переходе через реку и погибли в Актюбинской области

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 04:14 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
В Актюбинской области на реке Кайракты в Айтекебийском районе произошла массовая гибель сайгаков, сообщает Zakon.kz.

По данным "Седьмого канала", погибло 108 животных. О происшествии сообщили случайные свидетели, поэтому туши извлечены из водоема, обеззаражены и погребены.

Причиной гибели краснокнижных животных стало то, что сайгаки затоптали друг друга при переходе через реку не смогли выбраться на другой берег из-за высокого берега и камыша. Экологами взяты пробы воды, а ветеринарной службой пробы с туш сайгаков, их результаты сообщат позже.

"Животные возвращались на юг страны, в это время и случилось массовая гибель", – отметили в инспекции по защите животных.

На сегодня в регионе около 300 тыс. сайги, часть из них на зимний период возвращается в Кызылординскую, Улытаускую, Костанайскую области, а также в Иргизский район области.

Ранее в сквере имени Абая города Актобе прошел ежегодный городской фестиваль цветов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
