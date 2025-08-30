Сточные воды снова отравляют воздух в Актау и пригороде

Жители Актау и Мунайлинского района этим летом неоднократно жаловались на сильный химический запах, сообщает Zakon.kz.

Очередная жалоба поступила ночью 29 августа от жильцов массива "Бозжыра", где стало трудно находиться даже в помещениях, передает Lada.kz.

"Проверка Департамента экологии выявила источник – сброс неочищенных сточных вод с очистной станции КОС-2 в шламохранилище Кошкар-Ата. Мониторинг зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида углерода, особенно рядом с хранилищем", – говорится в сообщении.

Из-за засоленности почв загрязненные воды не уходят вглубь, а разлагающиеся отходы распространяются в сторону жилых зон. Эксперты и власти региона предлагают провести научные исследования и модернизировать очистные сооружения. Однако проблема остается нерешенной, и жители продолжают страдать от неприятного запаха.

Ранее мы сообщали, что жители Актау вынуждены вечером отказываться от прогулок и плотнее закрывать окна из-за зловонного запаха.