Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день

На Капшагайском водохранилище перевернулась лодка с двумя мужчинами. Одному из них удалось доплыть до берега, второго спасатели разыскивают пятый день. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области озвучили Zakon.kz детали спасательной операции.

Так, 31 августа 2025 года около 15:00 на номер 112 поступило сообщение о том, что вблизи 9-й насосной станции перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один смог добраться до берега, второй пропал на расстоянии около 400 м.

На место сразу же прибыли спасатели ДЧС Алматинской области. С первых часов поисков были задействованы лодки и водолазные группы.

Уже 4 сентября 2025 года в департаменте уточнили: несмотря на сложные погодные условия и большие площади обследования, поисковые работы продолжаются.

"Сейчас работают: 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, дрон и гидроакустический аппарат "Эхолот". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также в ведомстве поделились кадрами с места событий.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Материал по теме На Капчагайском водохранилище спасли трех человек

22 июля мы рассказывали, что опасные развлечения едва не стоили жизни девушке на популярном водохранилище. Что произошло, читайте по этой ссылке.