Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Так, 31 августа 2025 года около 15:00 на номер 112 поступило сообщение о том, что вблизи 9-й насосной станции перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один смог добраться до берега, второй пропал на расстоянии около 400 м.
На место сразу же прибыли спасатели ДЧС Алматинской области. С первых часов поисков были задействованы лодки и водолазные группы.
Уже 4 сентября 2025 года в департаменте уточнили: несмотря на сложные погодные условия и большие площади обследования, поисковые работы продолжаются.
"Сейчас работают: 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, дрон и гидроакустический аппарат "Эхолот".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Также в ведомстве поделились кадрами с места событий.
