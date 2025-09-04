#АЭС в Казахстане
Происшествия

Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день

водолазы, поиск мужчины, Капшачай, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:27 Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
На Капшагайском водохранилище перевернулась лодка с двумя мужчинами. Одному из них удалось доплыть до берега, второго спасатели разыскивают пятый день. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области озвучили Zakon.kz детали спасательной операции.

Так, 31 августа 2025 года около 15:00 на номер 112 поступило сообщение о том, что вблизи 9-й насосной станции перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один смог добраться до берега, второй пропал на расстоянии около 400 м.

На место сразу же прибыли спасатели ДЧС Алматинской области. С первых часов поисков были задействованы лодки и водолазные группы.

Уже 4 сентября 2025 года в департаменте уточнили: несмотря на сложные погодные условия и большие площади обследования, поисковые работы продолжаются.

"Сейчас работают: 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, дрон и гидроакустический аппарат "Эхолот".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также в ведомстве поделились кадрами с места событий.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:27
На Капчагайском водохранилище спасли трех человек

22 июля мы рассказывали, что опасные развлечения едва не стоили жизни девушке на популярном водохранилище. Что произошло, читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Происшествия
10:19, Сегодня
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Переход в неположенном месте закончился трагедией в Алматы
Происшествия
03:00, 04 сентября 2025
Переход в неположенном месте закончился трагедией в Алматы
Мужчина получил сильные ожоги во время инцидента на заводе ферросплавов в Аксу
Происшествия
22:23, 03 сентября 2025
Мужчина получил сильные ожоги во время инцидента на заводе ферросплавов в Аксу
