К 30-летию Конституции Казахстана жителям страны торжественно вручили удостоверения личности и подарки
Фото: пресс-служба МВД РК
В честь юбилейной даты Министерство внутренних дел совместно с государственной корпорацией "Правительство для граждан" провело торжественное вручение удостоверений личности, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД РК, документы получили:
- молодежь, достигшая 16-летнего возраста;
- лица, принявшие гражданство Республики Казахстан;
- граждане, впервые оформившие удостоверение личности в онлайн-формате.
Почетным гостем церемонии стала судья Конституционного Суда Айгуль Кыдырбаева. Участникам мероприятия были вручены памятные подарки и юбилейные монеты, выпущенные в честь 30-летия Конституции.
Фото: пресс-служба МВД РК
"Мероприятие стало важным и символичным событием, отражающим ценности Основного закона страны, который провозглашает высшими приоритетами жизнь, права и свободы человека", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МВД РК
Удостоверение личности предоставляет гражданам страны доступ к:
- государственным услугам;
- образованию; медицинской помощи;
- социальным программам;
- участию в жизни общества.
По данным ведомства, с начала текущего года было изготовлено:
- 220 363 удостоверения личности для детей, достигших 16-летнего возраста;
- 11 781 удостоверение в связи с принятием гражданства Казахстана.
Недавно в госкорпорации заявили о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди.
