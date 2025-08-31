#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

К 30-летию Конституции Казахстана жителям страны торжественно вручили удостоверения личности и подарки

День Конституции Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 07:15 Фото: пресс-служба МВД РК
В честь юбилейной даты Министерство внутренних дел совместно с государственной корпорацией "Правительство для граждан" провело торжественное вручение удостоверений личности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, документы получили:

  • молодежь, достигшая 16-летнего возраста;
  • лица, принявшие гражданство Республики Казахстан;
  • граждане, впервые оформившие удостоверение личности в онлайн-формате.

Почетным гостем церемонии стала судья Конституционного Суда Айгуль Кыдырбаева. Участникам мероприятия были вручены памятные подарки и юбилейные монеты, выпущенные в честь 30-летия Конституции.

Фото: пресс-служба МВД РК

"Мероприятие стало важным и символичным событием, отражающим ценности Основного закона страны, который провозглашает высшими приоритетами жизнь, права и свободы человека", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД РК

Удостоверение личности предоставляет гражданам страны доступ к:

  • государственным услугам;
  • образованию; медицинской помощи;
  • социальным программам;
  • участию в жизни общества.

По данным ведомства, с начала текущего года было изготовлено:

  • 220 363 удостоверения личности для детей, достигших 16-летнего возраста;
  • 11 781 удостоверение в связи с принятием гражданства Казахстана.

Недавно в госкорпорации заявили о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы прошел масштабный субботник ко Дню Конституции
Общество
19:48, 30 августа 2025
В Алматы прошел масштабный субботник ко Дню Конституции
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
Общество
17:56, 30 августа 2025
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
День Конституции в Алматинской области: награды, новые школы и индустриальные проекты
Общество
17:46, 30 августа 2025
День Конституции в Алматинской области: награды, новые школы и индустриальные проекты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: