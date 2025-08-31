К 30-летию Конституции Казахстана жителям страны торжественно вручили удостоверения личности и подарки

В честь юбилейной даты Министерство внутренних дел совместно с государственной корпорацией "Правительство для граждан" провело торжественное вручение удостоверений личности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, документы получили:

молодежь, достигшая 16-летнего возраста;

лица, принявшие гражданство Республики Казахстан;

граждане, впервые оформившие удостоверение личности в онлайн-формате.

Почетным гостем церемонии стала судья Конституционного Суда Айгуль Кыдырбаева. Участникам мероприятия были вручены памятные подарки и юбилейные монеты, выпущенные в честь 30-летия Конституции.

Фото: пресс-служба МВД РК

"Мероприятие стало важным и символичным событием, отражающим ценности Основного закона страны, который провозглашает высшими приоритетами жизнь, права и свободы человека", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД РК

Удостоверение личности предоставляет гражданам страны доступ к:

государственным услугам;

образованию; медицинской помощи;

социальным программам;

участию в жизни общества.

По данным ведомства, с начала текущего года было изготовлено:

220 363 удостоверения личности для детей, достигших 16-летнего возраста;

11 781 удостоверение в связи с принятием гражданства Казахстана.

Недавно в госкорпорации заявили о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди.