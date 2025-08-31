Инструктор получил травму: шестерых туристов эвакуировали с пика Сатпаева на вертолете

Оперативный план спасения шестерых туристов, которые застряли на пике Сатпаева, развернули в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Группа запросила помощи через пульт "109", когда их инструктор получил травму.

"Туристов искали несколько экипажей спасателей, в том числе кинологический расчет, в экстремальных условиях горной местности", – рассказали в ДЧС.

Так как маршрут пролегал через ледник, то в ночное время нахождение там представляет опасность для жизни. Поэтому было принято решение эвакуировать туристов на вертолете Ми-8 МТВ.

Среди спасенных оказались и граждане РФ. Двоих пострадавших передали медикам.

Ранее шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области.