Инструктор получил травму: шестерых туристов эвакуировали с пика Сатпаева на вертолете
Фото: МЧС РК
Оперативный план спасения шестерых туристов, которые застряли на пике Сатпаева, развернули в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Группа запросила помощи через пульт "109", когда их инструктор получил травму.
"Туристов искали несколько экипажей спасателей, в том числе кинологический расчет, в экстремальных условиях горной местности", – рассказали в ДЧС.
Так как маршрут пролегал через ледник, то в ночное время нахождение там представляет опасность для жизни. Поэтому было принято решение эвакуировать туристов на вертолете Ми-8 МТВ.
Среди спасенных оказались и граждане РФ. Двоих пострадавших передали медикам.
Ранее шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области.
