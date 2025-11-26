#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
События

Раритетный "Жигули" спасли из пылающей СТО в Алматы

ручка от двери, Жигули, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:31 Фото: pixabay
Утром 26 ноября 2025 года крупный пожар разгорелся в Алматы: огонь охватил магазин и станцию технического обслуживания (СТО).

Пожар произошел в 07:44 на проспекте Сейфуллина.

"Пожарные подразделения прибыли на место и ликвидировали возгорание. Локализация пожара была достигнута в 08:14", – рассказали в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Информации о пострадавших, к счастью, не поступало.

Также примечательным стало "спасение" красного раритетного автомобиля ВАЗ 2106 1983 года выпуска из огня. Владелец транспорта Равиль Тохтиев после поблагодарил спасателей за работу.

24 ноября в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда в Алматы произошло возгорание легкового автомобиля. По информации МЧС РК, пожар потушили оперативно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы
17:12, 01 сентября 2025
Крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы
В Алматы во время крупного пожара в доме нашли тело мужчины
01:18, 12 июня 2025
В Алматы во время крупного пожара в доме нашли тело мужчины
Житель Астаны незаконно держал львенка в подсобке СТО
17:36, 19 марта 2025
Житель Астаны незаконно держал львенка в подсобке СТО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: