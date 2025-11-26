Раритетный "Жигули" спасли из пылающей СТО в Алматы

Утром 26 ноября 2025 года крупный пожар разгорелся в Алматы: огонь охватил магазин и станцию технического обслуживания (СТО).

Пожар произошел в 07:44 на проспекте Сейфуллина.

"Пожарные подразделения прибыли на место и ликвидировали возгорание. Локализация пожара была достигнута в 08:14", – рассказали в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Информации о пострадавших, к счастью, не поступало.

Также примечательным стало "спасение" красного раритетного автомобиля ВАЗ 2106 1983 года выпуска из огня. Владелец транспорта Равиль Тохтиев после поблагодарил спасателей за работу.

24 ноября в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда в Алматы произошло возгорание легкового автомобиля. По информации МЧС РК, пожар потушили оперативно.