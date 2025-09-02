#АЭС в Казахстане
Происшествия

Спецоперация в Жамбылской области: кто и за что задержан

полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 10:16 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Жамбылской области проведена специальная операция по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом психотропных веществ. Об этом 2 сентября 2025 года заявили в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Спецоперация проведена сотрудниками полиции при координации прокуратуры. В ней приняли участие подразделения по противодействию наркопреступности, борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности.

"Установлено, что запрещенные препараты поставлялись из Алматы в Тараз и распространялись под видом аптечной деятельности".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ходе обысков в аптеках областного центра изъято:

  • 364 ампулы трамадола,
  • более 1800 таблеток тропикамида, сомнола и димедрола,
  • 17 гр. психотропного вещества – оксивида.
"Задержаны четверо подозреваемых, включая 59-летнего жителя Тараза, который в течение последних двух лет руководил схемой поставок и распределения препаратов. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту создания организованной группы".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Все фигуранты дела водворены в изолятор временного содержания.

"Они дали признательные показания. Ведутся мероприятия по установлению и задержанию других участников противоправной деятельности", – заключили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

1 сентября 2025 года в АФМ заявили о задержании и аресте Султана Махмадова. По версии следствия, он руководил организованной преступной группой, которая, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
