Семейный наркобизнес: 65-летний мужчина, его супруга и сын задержаны в области Жетысу

В области Жетысу в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся перевозкой и сбытом наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного департамента полиции 18 сентября 2025 года поделились подробностями:

"Оперативным путем была установлена схема поставки марихуаны из Алматы. На трассе Алматы – Усть-Каменогорск полицейские задержали 65-летнего гражданина и его 29-летнего сына, управлявшего автомобилем Toyota. В салоне машины обнаружено и изъято 19 кг марихуаны. В ходе следственных действий молодой человек сообщил, что наркотики приобретались у 29-летнего жителя Жамбылской области. Дальнейшие мероприятия позволили установить и 66-летнюю супругу задержанного. Она посредством мобильного телефона координировала действия мужа и сына, организуя доставку наркотиков в Алматы и Жетысу".

При обыске по месту жительства женщины был изъят еще 1 кг марихуаны.

"Позже при координации с областной прокуратурой полицейские задержали в Алматинской области подозреваемого в организации поставок. На его фазенде в Жамбылской области изъято более 10 кг высушенной марихуаны". Пресс-служба ДП области Жетысу

Отмечается, что все участники преступной схемы заключены под стражу, досудебное расследование продолжается.

"За незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – напомнили в пресс-службе ДП области Жетысу.

Материал по теме Спецназ задержал родных братьев на востоке Казахстане

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области по подозрению в наркопреступлениях задержали заместителей акимов. Подробности – здесь.