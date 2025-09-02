Подделка на 20 тонн: в Казахстане раскрыли схему с контрафактными электродами

На строительном рынке Казахстана разгорелся скандал: под видом продукции известного бренда "АРСЕНАЛ" распространялись тонны поддельных сварочных электродов. Правоохранительные органы изъяли более 20 тонн контрафакта, который свободно продавался в крупных торговых точках страны.

Расследование выявило целую схему незаконного оборота: продукция ввозилась без лицензий, реализовывалась под чужим товарным знаком и наносила удар не только по официальному представителю бренда, но и по безопасности потребителей.

На складах и в торговых точках, куда поставлялась продукция, правоохранительные органы нашли десятки тонн контрафактных электродов. Все они маркированы знаком "АРСЕНАЛ", но фактически не имеют отношения к бренду.

В результате противоправных действий были нарушены права интеллектуальной собственности и причинен значительный материальный ущерб ТОО "МОНОЛИТ КЗ КОМПАНИ" – единственному официальному представителю владельца товарных знаков "АРСЕНАЛ" в Казахстане. Производство электродов осуществляется на заводах в Узбекистане и Украине.

Фото: Легалмакс

Официальный представитель компании в Казахстане, ТОО "МОНОЛИТ КЗ КОМПАНИ", подтвердил: эти партии – подделка. Бизнес, который более 20 лет вкладывал средства в развитие бренда на казахстанском рынке, оказался под ударом.

"Компания не давала разрешение гражданину Н. торговать продукцией под их товарным знаком. Тем более что продукция эта оказалась поддельной, что было установлено заключением специалиста в рамках судебной экспертизы", – сообщил официальный представитель ТОО "МОНОЛИТ КЗ КОМПАНИ".

Как сообщают предприниматели, контрафактные электроды – это не просто удар по репутации компании. Их использование может представлять прямую угрозу безопасности.

"Многие предприниматели в Казахстане, приобретая товары у неофициальных поставщиков, даже не подозревают, что сами становятся нарушителями. Реализация продукции с незаконным использованием товарных знаков влечет ответственность, и закон предусматривает несколько механизмов защиты прав правообладателей, которые активно применяются на практике", – заверили в компании.

Фото: Легалмакс Спустя время правоохранительные органы раскрыли преступную схему. Были выявлены крупные точки реализации подделки сварочных электродов, были обнаружены и изъяты более 20 тонн контрафактной продукции под товарным знаком "АРСЕНАЛ". Вся изъятая продукция подлежит уничтожению. В результате в отношении поставщика было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 222 УК РК (Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара). Вина его была полностью доказана следствием и признана им в полном объеме. Благодаря широкой известности и высокой популярности сварочных электродов "АРСЕНАЛ" на строительном рынке СНГ и за его пределами, а также их значительной доле и узнаваемости в Казахстанее для потребителей страны возникли серьезные и вполне оправданные риски при использовании контрафактной продукции. Юридическая фирма Legalmax, представляющая интересы компании, подчеркивает необходимость и важность системной борьбы с подделками. Действия злоумышленников наносят значительный материальный и репутационный ущерб официальному представителю бренда в Казахстане, иностранному инвестору, а также негативно отражаются на экономике и инвестиционном климате государства. Фото: Легалмакс Покупая подделку, потребитель заведомо лишается тех эксплуатационных и качественных характеристик, которыми обладает оригинальная продукция. Более того, происхождение и состав контрафактных электродов остаются неизвестными, что делает их потенциально опасными для людей. Подделка не проходит многоуровневых проверок качества, предусмотренных для оригинальных изделий. "В судебном порядке в Казахстане предусмотрены три основных меры защиты от нарушения прав на товарные знаки: административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. Дополнительно применяется таможенный контроль. Перепродажа подделки у "серых" поставщиков делает продавца нарушителем и может повлечь штрафы, арест или взыскание значительных сумм в суде", – напомнили в юридической фирме. Раскрытая схема подтверждает: борьба с подделками должна быть системной и многоуровневой. Здесь важна не только работа правоохранительных органов и судебная защита брендов, но и ответственность предпринимателей, которые выбирают, у кого закупать продукцию. Эксперты отмечают: в последние годы рынок строительных материалов становится все более привлекательным для недобросовестных игроков. Высокий спрос, рост объемов строительства и значительная стоимость оригинальной продукции создают благоприятные условия для распространения контрафакта. При этом подделка может коснуться не только сварочных материалов, но и других категорий товаров, напрямую связанных с безопасностью зданий и сооружений.

Фото: Легалмакс