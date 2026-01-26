#Казахстан в сравнении
Происшествия

Украшение стало в ловушкой для карагандинки

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 00:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде кольцо сильно сдавило палец 40-летней женщины. Она пыталась его снять самостоятельно, но не смогла и обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС и с помощью слесарных инструментов аккуратно сняли кольцо с опухшего пальца.

Спасатели напоминают: если снять кольцо не получается, не стоит рисковать здоровьем — лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Ранее сообщалось, что примерка кольца закончилась визитом спасателей в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
