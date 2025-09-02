В Караганде в первый день учебы эвакуировали детей из-за пожара в лицее-интернате

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Караганде в первый день нового учебного года, 2 сентября, произошел пожар в трехэтажном здании лицея-интерната на улице Актюбинской, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание произошло в деревянной обрешетке крыши, площадь пожара составила около 15 кв. м. Огнеборцы оперативно ликвидировали огонь и не допустили его распространения. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, включая 240 детей. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы.



