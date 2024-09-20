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В Павлодарской области сгорел внедорожник

Огнеборцы потушили горящую автомашину, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 21:00 Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодарские огнеборцы потушили вспыхнувший автомобиль в селе Иртышск, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по ЧС Павлодарской области рассказали, что на пульт пожарно-спасательной части ПЧ-9 Иртышского района 20 сентября поступило телефонное сообщение о возгорании внедорожника в селе Иртышск по улице Жазы батыра.

"Огнеборцы незамедлительно выехали на вызов и сразу же приступили к тушению полностью охваченного огнем автомобиля марки Lexus 470. Пожар ликвидирован", – отмечается в сообщении.

Пострадавших удалось избежать.

спасатели потушили автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 21:00

Фото: ДЧС Павлодарской области

Ранее стало известно о массовом ДТП в Алматы. Из-за проблем со здоровьем водитель грузовика повредил десять машин, "собрав" их по пути следования.

Позже врачи рассказали о состоянии водителя грузовой автомашины.

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О состоянии водителя грузовика – участника массового ДТП в Алматы – рассказали врачи
Оксана Житникова
Павлодарская область 2024 год
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