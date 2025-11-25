#АЭС в Казахстане
Происшествия

Рыбаки из Алматы уехали на рыбалку и исчезли

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 00:10 Фото: unsplash
Спасатели обнаружили мужчину 1988 года рождения и его спутников, пропавших во время рыбалки в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 ноября сообщили в МЧС Казахстана.

По данным ведомства, мужчина 22 ноября выехал из Алматы на рыбалку вместе с друзьями и после выезда на связь больше не выходил. Сегодня в трех километрах от села Акжар были организованы масштабные поисковые работы с обследованием труднодоступной местности.

В ходе поисков спасатели обнаружили пропавших в 150 км от села Акжар. Их автомобиль увяз в песках, и рыбаки не могли покинуть место самостоятельно, что стало причиной отсутствия связи.

Сотрудники ДЧС отбуксировали автомобиль на проходимый участок. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 24 ноября в Астане пропала 14-летняя школьница. Спустя некоторое время ее нашли мертвой.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
