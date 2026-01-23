Жестокое видео из Уральска: подростки избили школьника и выложили ролик

В Казнете распространяют безжалостное видео из Уральска. В кадре подростки избивают и издеваются над школьником. С ребенком после произошедшего работают психологи, сообщает Zakon.kz.

По словам родственников потерпевшего, виновники не только сняли происходящее на камеру, но и распространили ролик в школе.

На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области 23 января 2026 года уточнили, что сотрудники Абайского отдела полиции УП Уральска провели проверку:

"Выяснилось, факт был в октябре 2025 года. Заявлений по данному происшествию не поступало".

Также отмечено, что в настоящее время все участники установлены и доставлены в отдел полиции.

"По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, возбуждено административное производство. Родители подростков привлечены к административной ответственности. Также собран материал по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей". Пресс-служба ДП ЗКО

В дополнительной части сказано, что все материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, вынесено представление в адрес отдела образования по факту несообщения о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетних.

Теперь несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.

"По данному факту также возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции". Пресс-служба ДП ЗКО

