Жестокое видео из Уральска: подростки избили школьника и выложили ролик
По словам родственников потерпевшего, виновники не только сняли происходящее на камеру, но и распространили ролик в школе.
На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области 23 января 2026 года уточнили, что сотрудники Абайского отдела полиции УП Уральска провели проверку:
"Выяснилось, факт был в октябре 2025 года. Заявлений по данному происшествию не поступало".
Также отмечено, что в настоящее время все участники установлены и доставлены в отдел полиции.
"По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, возбуждено административное производство. Родители подростков привлечены к административной ответственности. Также собран материал по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей".Пресс-служба ДП ЗКО
В дополнительной части сказано, что все материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Кроме того, вынесено представление в адрес отдела образования по факту несообщения о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетних.
Теперь несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.
"По данному факту также возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции".Пресс-служба ДП ЗКО
