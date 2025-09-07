Ночное ДТП в Алматы: легковушка врезалась грузовик, дорожных рабочих спасло чудо

В Алматы на проспекте Саина в ночь на 8 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra и грузовика дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел недалеко от пересечения с проспектом Абая. По предварительным данным, водитель Hyundai на высокой скорости въехал в припаркованный в крайнем правом ряду грузовик дорожной службы марки Hino.

Фото: Zakon.kz

От удара грузовик отбросило примерно на 10 метров вперед.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Среди дорожных рабочих, находившихся на месте, никто не пострадал. По их словам, они вышли убрать мусор и буквально сразу легковушка влетела в грузовик.

Фото: Zakon.kz

На участке работают сотрудники дорожной полиции и МЧС. Из-за серьезных повреждений легковушки был вызван эвакуатор.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, участок дороги остается опасным для движения, так как водители вынуждены резко маневрировать, чтобы избежать столкновений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.





