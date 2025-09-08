#АЭС в Казахстане
Происшествия

Запах алкоголя исходил от пострадавших в алматинском ДТП

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 05:15 Фото: Zakon.kz
Ночью 8 августа в Турксибском районе Алматы госпитализированы двое пострадавших в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился по ул. Богдана Хмельницкого. Автомобиль Mercedes С-класса двигался в западном направлении и не доезжая ул. Староэлеваторская водитель не справился с управлением на дорожном изгибе. Это привело к тому, что автомобиль вылетел с дороги через высокий бордюр.

Фото: Zakon.kz

Затем автомобиль боком пронесся по тротуару и также по территории мини-парка. Автомобиль сминал на своем пути все зеленые насаждения и вновь проехал по тротуару.

Фото: Zakon.kz

После этого он снес скамейку у тротуара в этом парке. И после всего этого он остановился, уткнувшись о столб линии электропередач. Это в какой-то степени спасло от повреждений территорию рынка "Турксиб".

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Пока не удалось установить, кто из них водитель, а кто – пассажир. Потому, что их из автомобиля их достали очевидцы. Со слов очевидцев, от обоих пострадавших исходил запах алкоголя.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 05:15

Фото: Zakon.kz

Оба госпитализированы медиками. При этом, один в состоянии средней тяжести, второго – предположительно пассажира, увезли в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Zakon.kz

Судя по его состоянию и жесткому удару об лобовое стекло, пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 05:15

Фото: Zakon.kz

В салоне автомобиля были обнаружены использованные пивные банки.

Часами ранее в Алматы легковушка врезалась грузовик, дорожных рабочих спасло чудо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
