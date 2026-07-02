Минивэн превратился в груду металла после жесткого ДТП в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы на улице Саина произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Estima, двигавшийся в южном направлении, во время дождя не справился с управлением.

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима.

Потеряв контроль над автомобилем, водитель выехал на обочину, снес недавно установленные бордюры, после чего машина несколько раз перевернулась и остановилась на боку.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и дорожной полиции.