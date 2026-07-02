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Происшествия

Минивэн превратился в груду металла после жесткого ДТП в Алматы: есть пострадавшие

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37 Фото: Zakon.kz
В Алматы на улице Саина произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Estima, двигавшийся в южном направлении, во время дождя не справился с управлением.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37

Фото: Zakon.kz

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37

Фото: Zakon.kz

Потеряв контроль над автомобилем, водитель выехал на обочину, снес недавно установленные бордюры, после чего машина несколько раз перевернулась и остановилась на боку.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и дорожной полиции.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37

Фото: Zakon.kz

В больницу доставили водителя и троих пассажиров. Один из пострадавших получил открытый перелом и находится в тяжелом состоянии.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 23:37

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Таиланде 10 монахов погибли из-за угнавшего автомобиль 11-летнего подростка.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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