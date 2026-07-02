Минивэн превратился в груду металла после жесткого ДТП в Алматы: есть пострадавшие
Фото: Zakon.kz
В Алматы на улице Саина произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Estima, двигавшийся в южном направлении, во время дождя не справился с управлением.
Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима.
Потеряв контроль над автомобилем, водитель выехал на обочину, снес недавно установленные бордюры, после чего машина несколько раз перевернулась и остановилась на боку.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и дорожной полиции.
В больницу доставили водителя и троих пассажиров. Один из пострадавших получил открытый перелом и находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Таиланде 10 монахов погибли из-за угнавшего автомобиль 11-летнего подростка.
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