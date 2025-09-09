#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 19:36 Фото: Zakon.kz
В Есильском районе Астаны 9 сентября произошел пожар в жилом комплексе "Мисон" по улице Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, возгорание произошло сегодня на 15-м этаже, загорелись электрические сети в электрощите. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения.

Спасатели вывели из здания восемь человек, включая четверых детей. Для эвакуации использовались лестничный марш и специальная автолестница АКП-90.

Жители дома поблагодарили сотрудников МЧС за своевременные и слаженные действия при тушении пожара и спасении людей.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В СКО в селе Саумалколь Айыртауского района девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай. 

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
