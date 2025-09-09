Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны
Фото: Zakon.kz
В Есильском районе Астаны 9 сентября произошел пожар в жилом комплексе "Мисон" по улице Сарайшык, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС РК, возгорание произошло сегодня на 15-м этаже, загорелись электрические сети в электрощите. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения.
Спасатели вывели из здания восемь человек, включая четверых детей. Для эвакуации использовались лестничный марш и специальная автолестница АКП-90.
Жители дома поблагодарили сотрудников МЧС за своевременные и слаженные действия при тушении пожара и спасении людей.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В СКО в селе Саумалколь Айыртауского района девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript