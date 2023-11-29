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17 дней под землей: всех рабочих благополучно вызволили из-под завалов в Индии

17 дней под землей: всех рабочих благополучно вызволили из под завалов в Индии Фото: Тwitter/BhanuSingh____
Операция по освобождению 41-го рабочего, оказавшихся под завалами в строящемся туннеле Гималайских гор в Индии, завершилась. Все строители благополучно выбрались на поверхность, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные власти, все рабочие выбрались на поверхность самостоятельно. Под завалами они провели 17 дней после того, как горная порода обрушилась и завалила строящийся туннель. На поверхности пострадавших встречали медики, спасатели и Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд, передает CNN.

Как отметил Дхами во время пресс-конференции, все спасенные мужчины выглядят здоровыми, признаков серьезных проблем со здоровьем у них нет. При этом все строители пройдут медицинское обследованиеч и власти настаивают на их продолжительном отдыхе.

"Я хочу сказать мужчинам, которые оказались в ловушке в туннеле, что ваша храбрость и терпение вдохновляют всех". Премьер-министр Индии Нарендра Моди


Накануне стало известно, что спасатели, которые несколько недель проводили операцию по вызволению рабочих из-под завалов, наконец добрались до места, где все это время оставались строители.

Обрушение строящегося туннеля произошло 12 ноября. Заблокированными в горе оказался 41 человек. На протяжении всей операции по освобождению строителей возникали сложности из-за поломок техники и металлических конструкций, которые мешали бурению горной породы. За сутки до освобождения стало известно, что спасатели придумали новый способ вызволить строителей.

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