Происшествия

Пожилого мужчину нашли мертвым в квартире в Актау

пожилого мужчину нашли мертвым в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 18:50 Фото: Zakon.kz
В 11 микрорайоне Актау жильцы почувствовали неприятный запах, исходивший из квартиры на втором этаже, и вызвали полицию. Выяснилось, что в квартире лежало тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона, прибывшие стражи порядка стучали в дверь, но хозяин не открыл. На место вызвали спасателей, которые через балкон проникли в квартиру. Там было обнаружено тело 67-летнего мужчины, пролежавшего несколько дней.

Уточняется, что признаков насильственной гибели не установлено.

Известно, что 10 дней назад мужчина выписался из больницы, где проходил лечение из-за проблем с сердцем. В квартире он проживал один.

Ранее сообщалось, что тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы.

