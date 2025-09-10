Пожилого мужчину нашли мертвым в квартире в Актау

В 11 микрорайоне Актау жильцы почувствовали неприятный запах, исходивший из квартиры на втором этаже, и вызвали полицию. Выяснилось, что в квартире лежало тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона, прибывшие стражи порядка стучали в дверь, но хозяин не открыл. На место вызвали спасателей, которые через балкон проникли в квартиру. Там было обнаружено тело 67-летнего мужчины, пролежавшего несколько дней.

Уточняется, что признаков насильственной гибели не установлено.

Известно, что 10 дней назад мужчина выписался из больницы, где проходил лечение из-за проблем с сердцем. В квартире он проживал один.

