Происшествия

Тело пенсионерки обнаружили в Актау

Фото: unsplash
В 7-м микрорайоне Актау обнаружено тело женщины преклонного возраста. Тревогу забили соседи, которые почувствовали сильный неприятный запах, исходящий из квартиры на третьем этаже, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, пенсионерка проживала одна. В последние дни ее никто не видел, а затем в подъезде появился характерный трупный запах. Соседи заподозрили неладное и обратились в экстренные службы.

"Инцидент произошел около 16:00 часов 3 марта. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Как сообщили в ДЧС региона, специалисты вскрыли окно квартиры, после чего проникли внутрь помещения и открыли входную дверь изнутри, обеспечив доступ правоохранительным органам", – говорится в сообщении.


В квартире было обнаружено тело женщины. В региональном департаменте полиции сообщили, что женщине было 79 лет. Инцидент зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что двух мужчин нашли мертвыми в заведенной "Газели" на окраине Семея.

Канат Болысбек
Читайте также
Пожилого мужчину нашли мертвым в квартире в Актау
18:50, 10 сентября 2025
Пожилого мужчину нашли мертвым в квартире в Актау
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
20:22, 07 января 2025
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
На одной из остановок Актау обнаружили тело мужчины
12:25, 07 декабря 2025
На одной из остановок Актау обнаружили тело мужчины
Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины
18:18, Сегодня
Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины
Звуки взрывов прервали матч с участием белорусского теннисиста в ОАЭ
17:50, Сегодня
Звуки взрывов прервали матч с участием белорусского теннисиста в ОАЭ
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Сегодня
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Сегодня
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
