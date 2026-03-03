Тело пенсионерки обнаружили в Актау

В 7-м микрорайоне Актау обнаружено тело женщины преклонного возраста. Тревогу забили соседи, которые почувствовали сильный неприятный запах, исходящий из квартиры на третьем этаже, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, пенсионерка проживала одна. В последние дни ее никто не видел, а затем в подъезде появился характерный трупный запах. Соседи заподозрили неладное и обратились в экстренные службы.

"Инцидент произошел около 16:00 часов 3 марта. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Как сообщили в ДЧС региона, специалисты вскрыли окно квартиры, после чего проникли внутрь помещения и открыли входную дверь изнутри, обеспечив доступ правоохранительным органам", – говорится в сообщении.





В квартире было обнаружено тело женщины. В региональном департаменте полиции сообщили, что женщине было 79 лет. Инцидент зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.

