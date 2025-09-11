#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.89
629.53
6.34
Происшествия

10 человек погибли на трассе в Мангистау: погибшие направлялись в паломничество к Бекет-Ата

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 21:07 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев 11 сентября сообщил Zakon.kz о том, что в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в Мангистауской области, повлекшем гибель 10 человек, по поручению министра создан оперативный штаб.

По его словам, он работает в круглосуточном режиме.

"Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. В настоящее время в рамках расследования изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки. Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они – граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны", – сообщил Шынгыс Алекешев.

Он также рассказал, что есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе:

  • доставка тел погибших в регионы;
  • постоянная связь и сопровождение родственников;
  • содействие в организации похорон;⁠
  • ⁠помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов. 


"Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно. Министерство внутренних дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также обращаемся ко всем водителям и организаторам перевозок: не допускайте усталости за рулем и перегруза транспорта. Даже один невыспавшийся водитель может стать причиной большой трагедии", – заключил представитель МВД. 

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области 11 сентября произошло крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате происшествия восемь человек скончались на месте, еще двое –  в больнице. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
10 человек погибли в жуткой аварии на трассе в Мангистауской области
Происшествия
20:00, Сегодня
10 человек погибли в жуткой аварии на трассе в Мангистауской области
Жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы
Происшествия
18:30, Сегодня
Жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы
Десятки тонн пшеницы на 6,5 млн тенге незаконно вывезли из агрофирмы
Происшествия
15:52, Сегодня
Десятки тонн пшеницы на 6,5 млн тенге незаконно вывезли из агрофирмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: