10 человек погибли на трассе в Мангистау: погибшие направлялись в паломничество к Бекет-Ата

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев 11 сентября сообщил Zakon.kz о том, что в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в Мангистауской области, повлекшем гибель 10 человек, по поручению министра создан оперативный штаб.

По его словам, он работает в круглосуточном режиме.

"Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. В настоящее время в рамках расследования изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки. Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они – граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны", – сообщил Шынгыс Алекешев.

Он также рассказал, что есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе:

доставка тел погибших в регионы;

постоянная связь и сопровождение родственников;

содействие в организации похорон;⁠

⁠помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов.





"Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно. Министерство внутренних дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также обращаемся ко всем водителям и организаторам перевозок: не допускайте усталости за рулем и перегруза транспорта. Даже один невыспавшийся водитель может стать причиной большой трагедии", – заключил представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области 11 сентября произошло крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате происшествия восемь человек скончались на месте, еще двое – в больнице. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.