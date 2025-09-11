#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Происшествия

Жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы

пожар, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 18:30 Фото: Zakon.kz
В Алматы пожарные 11 сентября локализовали возгорание на Восточной объездной дороге, севернее улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, огонь по склонам горы вплотную подошел к частному сектору и деревьям. В результате пламя повредило обшивку одного из домов, однако жилые строения удалось отстоять.

Фото: Zakon.kz

Открытого огня на месте уже нет, но пожарные продолжают проливку очагов и задымленных участков, чтобы предотвратить повторное возгорание. На месте работает пожарная техника.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны. 


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Десятки тонн пшеницы на 6,5 млн тенге незаконно вывезли из агрофирмы
Происшествия
15:52, Сегодня
Десятки тонн пшеницы на 6,5 млн тенге незаконно вывезли из агрофирмы
Взрыв произошел в пункте приема металла в Алматинской области: погибли три человека
Происшествия
14:25, Сегодня
Взрыв произошел в пункте приема металла в Алматинской области: погибли три человека
Крыша строящейся школы частично обрушилась в Кульсары
Происшествия
22:39, 10 сентября 2025
Крыша строящейся школы частично обрушилась в Кульсары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: