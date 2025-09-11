Жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы

В Алматы пожарные 11 сентября локализовали возгорание на Восточной объездной дороге, севернее улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, огонь по склонам горы вплотную подошел к частному сектору и деревьям. В результате пламя повредило обшивку одного из домов, однако жилые строения удалось отстоять.

Фото: Zakon.kz

Открытого огня на месте уже нет, но пожарные продолжают проливку очагов и задымленных участков, чтобы предотвратить повторное возгорание. На месте работает пожарная техника.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны.



