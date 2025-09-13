Автомобиль вспыхнул и взорвался в Шымкенте: пострадал человек
13 сентября 2025 года в Шымкенте загорелся автомобиль Audi, а затем у него взорвалось ГБО. В результате один мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщает Zakon.kz.
Легковой автомобиль вспыхнул вдоль дороги по ул. Рашидова. В горящем авто взорвалась газо-воздушная смесь, сообщили в МЧС.
В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.
Спасатели подали ствол с пеной и полностью ликвидировали пожар. Причина устанавливается.
Ночью 27 июля в Медеуском районе Алматы автомобиль вспыхнул возле жилого дома.
