#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Происшествия

Автомобиль вспыхнул и взорвался в Шымкенте: пострадал человек

горящий автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 16:16 Фото: скриншот видео
13 сентября 2025 года в Шымкенте загорелся автомобиль Audi, а затем у него взорвалось ГБО. В результате один мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Легковой автомобиль вспыхнул вдоль дороги по ул. Рашидова. В горящем авто взорвалась газо-воздушная смесь, сообщили в МЧС.

В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.

Спасатели подали ствол с пеной и полностью ликвидировали пожар. Причина устанавливается.

Ночью 27 июля в Медеуском районе Алматы автомобиль вспыхнул возле жилого дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Шымкенте автомобиль наехал на газопровод и оставил без газа тысячи горожан
Происшествия
13:45, Сегодня
В Шымкенте автомобиль наехал на газопровод и оставил без газа тысячи горожан
Муж с женой попали в серьезное ДТП в нижней части Алматы
Происшествия
13:25, Сегодня
Муж с женой попали в серьезное ДТП в нижней части Алматы
Полицейские задержали скотокрадов на месте преступления в ЗКО
Происшествия
11:11, Сегодня
Полицейские задержали скотокрадов на месте преступления в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: