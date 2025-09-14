#АЭС в Казахстане
Происшествия

Новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 20:54 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вертолет "Казавиаспас" МЧС Казахстана экстренно эвакуировал новорожденного, которому потребовалась неотложная медицинская помощь, из Зайсана в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации МЧС РК, пилоты Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев совместно с врачами санавиации Рафаилем Халитовым и Беком Асаубаевым оперативно организовали транспортировку.


"Полет прошел благополучно. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Работа пилотов остается важнейшим звеном в системе экстренной помощи, обеспечивая спасение жизней в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели на вертолете экстренно доставили пациента из Зайсана в Усть-Каменогорск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
