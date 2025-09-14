Новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск

Вертолет "Казавиаспас" МЧС Казахстана экстренно эвакуировал новорожденного, которому потребовалась неотложная медицинская помощь, из Зайсана в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации МЧС РК, пилоты Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев совместно с врачами санавиации Рафаилем Халитовым и Беком Асаубаевым оперативно организовали транспортировку.





"Полет прошел благополучно. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Работа пилотов остается важнейшим звеном в системе экстренной помощи, обеспечивая спасение жизней в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели на вертолете экстренно доставили пациента из Зайсана в Усть-Каменогорск.