Из горящего дома вывели 88-летнего пенсионера в Талдыкоргане

В Талдыкоргане сотрудники МЧС спасли человека из горящего дома, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в министерстве, сегодня, 15 сентября, в Талдыкоргане загорелась времянка, после чего огонь перекинулся на рядом стоящий частный дом.

"Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Оперативно прибывшие пожарные спасли хозяина дома 1937 года рождения и вывели его в безопасное место", – рассказали там.

Уточняется, что медики оказали мужчине первую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Между тем утром 15 сентября на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али г. Алатау в Алматинской области загорелся мусор. Zakon.kz опубликовал кадры с места происшествия.